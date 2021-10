Lomonte e Inguaggiato, un concerto jazz all'ora dell'aperitivo al Miles Davis

Un concerto all’ora dell’aperitivo, con protagonisti musicista da poco anche liutaio e un musicista da poco anche dottore si incontrano in un duo all'insegna della loro passione primaria: il jazz.

Gabriele Lomonte alla chitarra e Davide Inguaggiato al contrabbasso suonano l’uno novembre alle 19 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Insieme saranno i protagonisti di una performance brillante di alcuni fra gli standard più suggestivi e swing della tradizione. Ingresso con consumazione. Il servizio al tavolo durante il concerto costa 3 euro, oltre la consumazione.

