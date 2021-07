Live Queen tribute band da Milano alle terrazze dell'Open Sea Dorian: il concerto

Cantava Freddie Mercury: «Find me somebody to love». La sapeva lunga, quello che è forse stato il più grande cantante della seconda metà del Ventesimo secolo, nel chiedere qualcuno da amare, in un mondo che di amore ha un grande bisogno.

C’è voglia di Queen il 24 luglio alle 22,30 alle terrazze dell’Open Sea Dorian in viale Marino, sul lungomare di Isola delle Femmine, dove si esibiranno, provenienti da Milano i Live Queen tribute band. In scaletta: Let me Live, Time, who want to live forever, Bohemian Rhapsody, The show must Go on e tutti i successi della band. Seguirà dj set di musica lounge bar.

