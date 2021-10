Notte di musica con i Live Queen, allo Stand Florio il concerto della rassegna del Dorian

Cantava Freddie Mercury: «Find me somebody to love». La sapeva lunga, quello che è forse stato il più grande cantante della seconda metà del Ventesimo secolo, nel chiedere qualcuno da amare, in un mondo che di amore ha un grande bisogno.

C’è voglia di Queen venerdì 15 ottobre allo Stand Florio in via Messina Marine 40, dove si esibiranno, provenienti da Milano i Live Queen tribute band, ovvero una delle migliori tribute band internazionali dedicata alla leggenda inglese. Ogni spettacolo, ricco di teatralità e passione, ripercorre la carriera dei Queen dai primi successi, rievocando le grandi performance dal vivo del leggendario Freddie Mercury colorando lo spettacolo con un'irruente coreografia, cambio di abiti ed altri importanti simboli della band inglese.

Oltre alla ventennale esperienza dei singoli componenti in altre band Queen tribute, i Live Queen si sono già distinti in numerosi concerti all'estero e in tutta Italia. La serata inizierà alle 20 con la possibilità di scegliere tra la cena a menù fisso con antipasto, primo e bibita o l’aperitivo rinforzato. Entrambe le opzioni sono su prenotazione.

Dalle 22 in poi sarà consentito partecipare al concerto, che prevede l’ingresso con consumazione obbligatoria. Seguirà dj set di musica luonge bar. I prossimi appuntamenti con “October in music” organizzati da Dorian saranno: il 16 ottobre i WeMan e il 22 ottobre il tributo Zucchero con i Dune Mosse.

