Concerto live del collettivo siciliano RadioSabir all’Auditorium Rai 

Esibizione live del collettivo siciliano RadioSabir all’Auditorium Rai sabato 22 giugno. La band, formata da Daniele Grasso (acoustic, electric, slide, guitars, bass, sinth, sinth bass, programming, sound&noises, vox), Peppe Scalia (drums, percussion, blues harp, vox), Umberto Arcidiacono (sinth bass, bass, blues harp, Vox), Elisa Milazzo (cori, voce, percussioni) e Maurizio Musumeci (voce rap), presenterà il nuovo “Cunti e Mavarii pi megghiu campari”, disco accolto che conferma ancora una volta il suo talento e la sua abilità nel mettere insieme suoni e parole, storie ed emozioni raccolti in tutti i sud del mondo.

“Si dice che - racconta la band - sia l'età dall'ansia questa, che è un sentire diffuso ovunque. La musica non è la cura ma certo aiuta e da sempre. I brani di questo album provano a parlare sia alla testa che a tutto ciò che sta sotto la cintura. Raccontiamo di grandi storie e di piccole magie e per farlo - continua il collettivo - usiamo la nostra lingua, non ad omaggiare tradizioni passate ma a farle rivivere oggi, con i modi anche brutali di oggi, con la voce della nostra gente, che certo conosce la lingua com'era, ma la coniuga al presente, nel presente dell'Isola, modellando parole e suoni e incrociandole con altre lingue... andiamo dal Simeto al Mississippi, nei sud del mondo per farci capire. D’altronde noi siamo RadioSabir e il Sabir è una lingua franca, una lingua per chi vuole comunicare”.

Il disco è stato registrato e mixato da Daniele Grasso, che si è occupato anche della produzione artistica, testi e musica (eccetto “E resta ‘cca” d. grasso/m. musumeci), per Dcave Records a The Cave Studio di Catania. Il mastering è a cura di Eleven mastering. I testi rap in Na buttughia i vinu, U munnu sta cangiannu sono di Dinastia. La voce in “Iarrusa” e in ‘Na buttighia i vinu è di Vanessa Pappalardo. Al disco ha collaborato Cesare Basile con lo ngoni in ‘U ferru, ‘U munnu sta cangiannu e con la chitarra tenore in Seggia sghemba e ‘A rivoluzioni un si fa chi social. Lallazione in Voodoo med è di Gianmarco Scalia. Cori: Alessandra Rizzo, Paola Innao, Alex Lionti, Gaetano Di Bartolo, Giusi Sambataro, Sonia Pitiddu. Prodotto da: Dcave records, Peppe Scalia e Daniele Grasso.