Il sound partenopeo-americano dei Little Pony alla Fabbrica 102: il concerto dell'Immacolata

Proseguono con i Little Pony i live della Fabbrica 102, con il duo che si esibirà sul palco del bistrot di via Monteleone giovedì 8 dicembre a partire dalle 21. I Little Pony nascono come progetto 'buskers' a Napoli, laboratorio creativo e miscela di contaminazioni artistiche di ogni tipo, dall'incontro tra Marco Guerriero e Ryan Spring Dooley.

Gran parte dei testi sono scritti in americano, lingua madre del frontman e con riferimenti artistici provenienti eterogenei, danno subito al loro stile una connotazione più 'americana' che partenopea o italiana. Il loro sound è l'originale risultato di una ricerca sonora fuori dagli schemi e definizioni e deriva da influenze che spaziano tra funk, R&B, psichedelia anni '60, rap, spoken word, new wave e pop. Dal busking in strada, in festival italiani e in giro per l'europa, la loro musica prende sempre più una direzione da 'clubbing'.