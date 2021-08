Giardinello, all'anfiteatro comunale il concerto lirico del soprano Cinzia Bonaccorso

Giorno 19 agosto alle ore 21 presso l'anfiteatro comunale di Giardinello, a circa 27 chilometri da Palermo, nella splendida cornice del panorama siciliano, si esibirà in concerto dal vivo , il soprano Cinzia Bonaccorso con il suo repertorio classico napoletano tradizionale.

Tra i brani che l'artista eseguirà ci saranno brani famosi di F.sco Paolo Tosti, tra cui la Vucchella e non T'Amo più. I te vurria vasà di Eduardo Di Capua, Dicitincello vuje di Rodolfo Falvo, Torna a Surriento di E.De Curtis e G.B. De Curtis, Tu che mai preso il cuor di Franz Lehar, Santa Lucia luntana di E.A.Mario, Non ti scordar di Me di E. De Curtis; Musica Proibita di S.Gastaldon concluderà la serata con l'aria Quando m'en vo tratta dalla Bohème di G.Puccini. L'artista ha ricevuto diversi premi in Sicilia, è si è contraddistinta per le sue doti di versatilità, affinando le proprie capacità impegnandosi nello studio del Bel Canto italiano, affinando tecniche e accorgimenti vocali.

