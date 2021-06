Un concerto al tramonto, Levante a Pollina al Teatro Pietra Rosa

Dall'alba al tramonto live: il 29 luglio a Pollina, al Teatro Pietra Rosa, alle ore 20, un concerto al tramonto di Levante organizzato da Puntoeacapo, in collaborazione con il Comune di Pollina e Aria di Eventi.

A pochi giorni dall’uscita dell'omonimo brano, la cantautrice annuncia oggi le date di Dall'alba al tramonto live previste per l’estate 2021. Dieci show prodotti e distribuiti da Vivo Concerti che la porteranno ad esibirsi in tutta Italia. Il tour segue la pubblicazione del nuovo singolo di Levante, “Dall’alba al tramonto”, una ballad ipnotica che ruota intorno a quelli che comunemente vengono ritenuti “poli opposti”, come appunto, l'alba e il tramonto, il giorno e la notte, l’inizio e la fine, e tutti quegli estremi che in realtà implicano per loro natura una condizione di reciprocità e dipendenza.

Una riflessione che si lega necessariamente anche al terzo romanzo di Levante “E questo cuore non mente”, in uscita l’8 giugno per Rizzoli, in cui il lettore segue la protagonista Anita nel suo viaggio introspettivo attraverso un percorso di psicoterapia che parte dalla fine (di una storia d’amore di Anita, in questo caso), per tornare all’inizio, curare l’anima dalle ferite del passato e abbracciare finalmente la scatola nera delle proprie emozioni.

Levante

Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, è una cantautrice e scrittrice siciliana. Dall’esordio esplosivo con il singolo Alfonso (2013), che ha scalato le classifiche ottenendo la certificazione oro, non si è più fermata: i suoi primi due album Manuale Distruzione (2014) e Abbi Cura Di Te (2015) le hanno fatto conquistare i cuori di un pubblico crescente.

Il 2017 è l’anno della consacrazione: esordisce come scrittrice entrando direttamente in classifica con il suo primo romanzo “Se Non Ti Vedo Non Esisti” (Rizzoli). Successivamente pubblica il suo terzo album “Nel Caos Di Stanze Stupefacenti” acclamato da critica e pubblico e subito in cima alle classifiche di vendita (certificato oro, FIMI 2017). Nello stesso anno accetta di ricoprire il ruolo di giudice a XFactor 11, tv show di punta su Sky Uno.

Il 2018 è un anno denso di nuovi progetti: oltre al successo della sua prima collaborazione internazionale (il brano “Stay Open” featuring Diplo e Mø), la cantautrice ha lavorato al suo nuovo romanzo, intitolato “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” (Rizzoli) uscito il 13 novembre e subito entrato in classifica. Il 4 ottobre 2019 pubblica il suo quarto album “Magmamemoria” per Warner Music Italy (certificato oro) e da cui vengono estratti i singoli “Andrà Tutto Bene”, “Lo Stretto Necessario” con Carmen Consoli e “Bravi Tutti Voi”. Il 23 novembre suona per la prima volta al Forum di Assago: una serata di grande festa che celebra il percorso artistico della cantautrice dopo aver calcato negli anni centinaia di palchi in Italia e in Europa.

A febbraio 2020 partecipa al 70° Festival di Sanremo con il brano “Tikibombom”, che viene certificato oro dalla FIMI e si piazza al primo posto della classifica radiofonica per tre settimane consecutive. Durante il periodo di lockdown, Levante registra da casa una versione intima della traccia sanremese, corredato da un videoclip interamente autoprodotto. Il 7 luglio pubblica “Sirene”, un canto dolce amaro dedicato ai fan, con la speranza di rivedersi presto ad un concerto. In settembre pubblica il brano “Vertigine”, colonna sonora della terza e ultima stagione della serie Netflix “Baby”. Il 2020 si chiude con la certificazione da parte di EarOne di "Tikibombom" come brano di Sanremo più trasmesso in radio e di Levante come artista italiana solista più ascoltata dell'anno. Nel 2021 pubblica il singolo “Dall’alba al tramonto” e il terzo romanzo per Rizzoli, intitolato “E questo cuore non mente”. Levante è considerata come l’unica artista nel panorama italiano attuale in grado di tracciare la nuova strada del pop.

