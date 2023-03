Da Sanremo a Palermo con "Cenere": concerto di Lazza al Velodromo

Dopo il trionfo a Sanremo con Cenere, il Lazza Ouvertour Summer 2023, prodotto da Vivo Concerti e Next Show Lazza, farà tappa il 12 luglio al Velodromo Paolo Borsellino, evento organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, insieme Gomad Concerti giovane realtà imprenditoriale di settore, ormai consolidata in Sicilia, con i tanti concerti organizzati gli anni scorsi.

Gli oltre 10 milioni di stream macinati ad oggi su tutte le piattaforme sono segno inequivocabile di come Lazza dei record abbia marchiato a fuoco il palco dell’Ariston con un brano che ha letteralmente conquistato pubblico e critica, posizionandosi in cima alle classifiche di Apple Music e Spotify, dove Cenere è l’unico tra i sanremesi ad essere entrato nella Top 50 Global - attualmente salito alla posizione 29.

Se Cenere vola sempre più in alto, la scia luminosa del successo di Sirio non è da meno: dopo aver conquistato per la diciannovesima settimana dalla release la vetta della classifica degli album più venduti, eguagliando l’incredibile primato di permanenza al n.1 di Vasco Rossi del 2011, oggi il disco dei record da oltre 800 milioni di stream è ufficialmente Quinto Disco di Platino, allungando la grande serie di certificazioni ottenute dall’artista del roster Me Next, ad oggi 43 Dischi di Platino e 37 Dischi d’Oro.

Palermo torna al centro della musica e si candida come capitale dei grandi eventi musicali e tappa delle più importanti tournée nazionali e internazionali. Un ritorno atteso e in grande stile, reso possibile grazie alla rinnovata collaborazione con il Comune di Palermo nelle persona del sindaco Roberto Lagalla e gli Assessorati alle Politiche Culturali diretto da Pietro Cannella e al Turismo, Sport e Spettacolo guidato da Sabrina Figuccia con i quali si susseguono proficui confronti e studi di fattibilità sulla realizzazione del prossimo calendario di eventi, il cui prestigio è avvalorato dall’interesse di importanti artisti della musica contemporanea che scelgono Palermo e dalla collaborazione con nuove realtà imprenditoriali nel settore, come Gomad concerti.