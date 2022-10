Per la prima volta in Sicilia i King's Singers: concerto sul palco del Politeama

È tutto pronto per dare il via alla Stagione n.90 dell’Associazione siciliana Amici della musica che, lunedì 17 ottobre alle 20.45 ospiterà, per la prima volta in Sicilia, i King’s Singers al Politeama Garibaldi, primo appuntamento del Turno Serale.

Il gruppo inglese è stato fondato nel 1968, quando sei giovani studenti di canto del King’s College di Cambridge diedero un concerto alla Queen Elizabeth Hall di Londra. Casualmente il gruppo era composto di due controtenori, un tenore, due baritoni e un basso e, da allora, il gruppo ha sempre mantenuto questa formazione. Nell’arco di cinquant’anni si sono succeduti 28 “Singers” all’interno del gruppo, che ha comunque conservato sempre il suo suono speciale e la sua integrità musicale e tuttora rappresenta il meglio del canto a cappella sui palcoscenici di tutto il mondo, cantando regolarmente nelle sale da concerto di quattro continenti come la Carnegie Hall di New York, l’Auditorium Parco della Musica di Roma, il Concertgebouw di Amsterdam, la Sydney Opera House, l’Opera di Tokyo e il National Centre for the Performing Arts di Pechino.

La discografia dei King’s Singers è molto ricca e ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali: due Grammy Awards, un Emmy Award e un posto nella Hall of Fame della rivista "Gramophone". L’impegno nell’arricchire il repertorio corale con nuove opere è sempre stato al centro degli interessi dei King’s Singers, che hanno commissionato oltre duecento nuovi lavori a compositori del calibro di György Ligeti, Luciano Berio e Krzysztof Penderecki.

Per il pubblico degli Amici della Musica, i King’s Singers proporranno il programma Songbirds che unisce tutti brani che rimando al leggero mondo dei volatili: da Blackbird dei Beatles a Trois beaux oiseaux du Paradis di Ravel, da The cuckoo and the pear tree di Ligeti a Flucht di Schubert fino a Good old-fashioned lover boy dei Queen. Ampio spazio sarà dato anche all’interazione con il pubblico e alla scelta di brani estemporanea mescolando generi, repertori e periodi storici e plasmandoli nello stile dei King’s Singer.

Per assistere al concerto, presso i presso i punti vendita Mondadori Point (via Mariano Stabile 233) e Spazio Cultura Libreria Macaione (via Marchese di Villabianca 102) è possibile sottoscrivere l’abbonamento alla Stagione 2022/2023 che ha un costo da 70 a 120€ per 10 concerti del turno serale o del turno pomeridiano, o da 100 a 170 euro per i 20 concerti di entrambi i turni. Per gli studenti e gli under 30 l’abbonamento ad un turno ha un costo di 33 euro, ad entrambi di 55 euro. È anche possibile acquistare il singolo biglietto per lo spettacolo del 17 ottobre (intero 40 euro, ridotto 30 euro, posto in anfiteatro 20 euro).