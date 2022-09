Sinfonia romantica, il maestro Kent Nagano dirige l'Orchestra del Teatro Massimo

Il maestro Kent Nagano, direttore ricercatissimo della scena internazionale, per la prima volta a Palermo, dirige l’Orchestra del Teatro Massimo. In programma la sinfonia “Romantica” di Anton Bruckner.

Il concerto del 18 settembre alle 20.30 in Sala Grande vedrà per la prima volta al Teatro Massimo Kent Nagano, uno dei più importanti nomi sui podi internazionali. Grandissimo interprete di Beethoven, Bruckner, Mahler e del Novecento, Nagano dirige l’Orchestra del Teatro Massimo in un attesissimo appuntamento con la Sinfonia n. 4 in Mi bemolle maggiore “Romantica” di Anton Bruckner.

Definita "romantica" dallo stesso Bruckner per i rimandi alla poesia tedesca di Tieck e Novalis e alla musica di Franz Schubert, la Quarta Sinfonia è la composizione con la quale, nel 1881, il compositore austriaco si affermò definitivamente. Verrà diretta da Kent Nagano nella versione composta tra il 1878 e il 1880, considerata la versione definitiva, in cui Bruckner riscrisse interamente il terzo e il quarto movimento. La prima esecuzione avvenne il 20 febbraio 1881 nella Große Musikvereinssaal (la sala dorata) di Vienna con i Wiener Philharmoniker diretti da Hans Richter e suscitò l'entusiasmo del pubblico che eruppe in un "tonante applauso di giubilo", portando i giornali dell'epoca a concludere che "Bruckner è uno dei nostri più importanti compositori ed è diventato patrimonio artistico comune".

Di origini giapponesi ma californiano di nascita (Berkeley, 1951) Kent Nagano è considerato uno dei direttori di spicco della scena operistica e orchestrale internazionale, interprete versatile di un repertorio che spazia da Mozart a Frank Zappa (di cui ha inciso alcuni lavori sinfonici negli anni '80). In qualità di ricercatissimo direttore ospite, ha collaborato con le principali orchestre del mondo. Dal 2006 al 2020 è stato direttore musicale dell'Orchestra Simphonica di Montréal di cui è stato nominato “direttore emerito” nel febbraio 2021. A partire dalla stagione 2015-2016 è direttore musicale generale della Staatsoper e direttore principale della Philharmonisches Staatsorchester di Amburgo. Nel 2006 è stato nominato Direttore Onorario della Deutsches Symphonie-Orchester di Berlino e nel 2019 del Concerto Köln, l'orchestra barocca con cui collabora nel progetto Wagner Readings. Biglietti: da 10 a 30 euro.