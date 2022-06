Musica sotto le stelle, a Sanlorenzo Mercato ritorna lo swing dei Jumpin'up

Giovedì 30 giugno, dalle 21.30: lo swing al Mercato con i Jumpin'up (ingresso gratuito con prima consumazione da bere obbligatoria). Si apre al Mercato il nuovo ciclo di appuntamenti con lo swing e i professionisti dell'associazione Swing and Shot.

Ad inaugurare la serie di appuntamenti che costellerà la rassegna estiva del Mercato saranno i Jumpin’up, band siciliana portatrice dei valori più autentici dello swing. Riprendendo la classica formazione combo delle band degli anni ’40 con sezione ritmica, fiati, pianoforte, chitarra e voce, i Jumpin’Up ricreano in perfetta sintonia il ritmo frenetico di una musica che non è mai tramontata.

In scaletta brani di musica italiana e americana, da Fred Buscaglione a Renato Carosone passando per Nat King Cole; sound swing, old rhythm & blues, rock & roll e jumpin’ jive, per un repertorio ballabile che riesce a trascinare il pubblico di ogni età. Lo show si svolge in pieno stile anni ‘50, nell’abbigliamento, nella strumentazione, nelle coreografie, ma anche nel modo di interpretare lo spettacolo.

La swing band siciliana è composta da Tony Marino alla voce, Giuseppe Montalbano alla chitarra, Andrea Di Fiore al contrabbasso, Ciccio Leo al pianoforte, Peppe Falzone alla batteria, Carmelo Sacco e Michele Mazzola ai sax, Nicola Genualdi alla tromba.

L'Associazione Culturale Swing and Shot di Palermo da anni è impegnata con i maestri Claudia Funaro e Daniele Savarino nella promozione e divulgazione della cultura swing. Negli anni si è posta l’obiettivo di far conoscere questo fenomeno sociale e, oltre ai corsi di Lindy Hop di vario livello, ha organizzato nel 2016 “The Swing Godfathers Festival”, primo festival internazionale di swing in Sicilia con la partecipazione di noti maestri e lindyhoppers provenienti da tutta Europa.