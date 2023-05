Il blues dell'italo americano Joseph Martone alla Fabbrica 102: il concerto

Un concerto d'eccezione alla Fabbrica 102 giovedì 25 maggio, quando sul palco del bistrot di via Monteleone a Palermo salirà Joseph Martone. Martone è un cantautore italoamericano. Il musicista vanta una lunga esperienza in giro per il mondo in compagnia dei Travelling Souls, band con cui ha condiviso i palchi di tantissime città.

Successivamente ha intrapreso la carriera solista. Il suo album d'esordio da solista si intitola “Honey Birds”. Si tratta di un tipo di musica che in miscela gli accordi del blues con una narrazione calda e suadente allo stesso tempo. La voce roca dell'artista lascia l'ascoltatore il senso del vissuto, delle sue vicissitudini e del suo animo, a volte ferito, altre speranzoso. Il primo album di Martone ha ricevuto il riconoscimento, per la sezione "indie, blues, americana" da Rolling Stone Francia, di disco dell'anno nel 2020. Ingresso libero fino a esaurimento posti.