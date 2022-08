Capoverde in musica con Jerusa a Sanlorenzo Mercato: il concerto del sabato

Sabato 3 settembre, dalle 21.30, Capoverde in musica con Jerusa a Sanlorenzo Mercato. Capoverdiana di nascita e palermitana di adozione, Jerusa Da Conceiçao Barros è una cantante e cantautrice che rappresenta con la sua esperienza artistica e biografica una pregevole sintesi fra l’Africa creola e il cuore del Mediterraneo.

La sua musica è intrisa tanto dei colori e dei ritmi capoverdiani quanto del calore dei suoni mediterranei, capace di dar vita a una formula del tutto nuova per la canzone d’autore italiana. Con la complicità del chitarrista Fabrizio Malerba, la cantante propone una musica che “racconta” luoghi vicini e lontani, creando suggestive atmosfere evocative di dolci sentimenti.

Prenotazione tavoli tramite il sito www.sanlorenzomercato.it/shop con prima consumazione da bere obbligatoria di 8 euro per la musica live, 13 euro per gli spettacoli di cabaret. La rassegna è realizzata in collaborazione con Colomba Bianca, Gabetti Sciuti, Software In, Birrificio 24 Baroni, Italrat.