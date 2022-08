Le notti della bellezza al Salinas, con Restart il Jazz Manouche trio in concerto

Fino al 9 settembre, tutti i venerdì sera al Museo Salinas aperture straordinarie dalle 20 alle 23, in occasione di "Restart - Le notti della bellezza". Visite didattiche serali per adulti e laboratori creativi per bimbi da 5 a 10 anni a partire dalle 20. CoopCulture, in collaborazione l'Associazione Culturale Sulle Orme di Django, propone "La musica proibita" una rassegna di musica dal vivo, Jazz Manouche, Swing & Blues che accompagnerà queste serate di aperture straordinarie.

Venerdì 5 agosto alle 20,30 tocca al Jazz Manouche Trio in concerto composto da Carlo Butera (chitarra manouche), Gabriele Lomonte (chitarra manouche), Mattia Franchina (contrabbasso). Il Trio Jazz Manouche nasce da un’idea di Carlo Butera e Gabriele Lomonte da anni impegnati nella divulgazione del genere. Il loro repertorio propone una panoramica che va dai brani più conosciuti del chitarrista Django Reinhardt ai classici evergreen della swing, al bebop e composizioni originali.

La chiave distintiva del progetto è la cura degli arrangiamenti e la varietà delle sfumature proposti. Il loro percorso si è sviluppato tra i jazz club e i festival, con importanti collaborazioni tra cui spiccano quella con Angelo Debarre, Stochelo Rosenberg, Samson Schmitt, Dorado Schmitt, Lollo Meier. ll Jazz Manouche nasce intorno gli anni 30 in Francia grazie al chitarrista manouche Django Reinhardt, figura pittoresca e genio indiscusso nello scenario musicale europeo e mondiale dei primi del 900.

Django rivisitò lo swing americano pur mantenendo le proprie radici nella musica tzigana, nei valzer musette francesi e in quella balcanica che nel corso dei secoli ha influenzato tutta la musica folkloristica del mediterraneo. I concerti si svolgeranno nel chiostro minore del Museo Salinas, con ingresso da Piazza Olivella. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per info: www.restartpalermo.it.