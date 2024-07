Rassegna jazz al circolo Velico Sferracavallo, serata "romantica" con il Gaetano Riccobono quintet

Sonorità jazz di scena mercoledì 10 luglio al Circolo Velico Sferracavallo (via Plauto, 27) con la rassegna, curata da Sergio Munafó. A salire sul palco, allestito con una scenografia naturale d’eccezione, il golfo di Sferracavallo, il Gaetano Riccobono quintet - composto da Gaetano Riccobono (voce), Oscar Zenari al piano, Alessandro Stagno alla chitarra classica, Luca Pisani al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria - che si esibirà a partire dalle 21,30 nel progetto musicale intitolato ''Romantica''.

In questo nuovo progetto il cantante palermitano mette al centro della scena il tema dell?amore nelle sue diverse accentuazioni stilistiche e linguistiche. Dalla song di tradizione jazzistica alla canzone italiana d'autore, passando per il Sud-America. Le peculiarità delle differenti espressioni compositive nelle diverse lingue garantiscono ritmo e varietà timbrica alla performance. Una parte del concerto sarà dedicata alle composizioni originali. Per partecipare agli appuntamenti della rassegna jazz è necessaria la prenotazione.

Gaetano Riccobono, palermitano classe ’65, dopo i primi esordi in varie formazioni locali, inizia la sua attività di cantante jazz a fianco di Enzo Randisi nel 1989 militando sia nelle piccole formazioni del grande vibrafonista che nell’ensemble vocale dei Duke Ellington Singers. Nello stesso periodo partecipa a diverse tournée per la diffusione della musica jazz in Sicilia nell’ambito delle stagioni concertistiche organizzate dal Teatro Massimo di Palermo, collaborando con Lino Patruno, Romano Mussolini, Enzo Randisi e l’ensemble vocale dei Duke Ellington Singers.

Nel 1997 incide il suo primo cd dal titolo That’s Life interamente dedicato alla rielaborazione della Broadway Song. Nel 1998 organizza per il comune di Palermo un vocal summit e duetta con il grande cantante americano Mark Murphy. Nel 1999 si trasferisce a Verona dietro suggerimento del sassofonista Francesco Bearzatti. Nello stesso conosce il pianista e didatta Barry Harris ed inizia ad approfondire lo studio del linguaggio jazzistico. Tra il 99 ed il 2005 partecipa a circa 200 concerti in Italia ed all’estero (Petit Opportun Parigi, Jazz Club Lustenau Austria, Royal Conservatory Den Haag Holland, Isola D’Istria Slovenia) e annovera una serie di collaborazioni prestigiose tra cui: Frans Elsen, Renato Chicco, Oscar Zenari, Massimo Chiarella, Gianni Cazzola, Luigi e Pasquale Grasso.

Nel 2001 realizza una tournée in Sicilia con Bobby Durham, Massimo Faraó e Stefano Senni e nello stesso anno incide il suo secondo cd dal titolo Along The Sun. Nel 2002 viene coinvolto dal critico Lelio Tagliaferro , nell’ambito della stagione concertistica del teatro filarmonico di Verona, in un progetto per voce, pianoforte e quintetto d’archi orchestrato e diretto da Giorgio Gaslini. Nel 2005 ritorna a Palermo e si dedica alla didattica presso diverse associazioni. Nel 2006 il concerto con Gaslini diventa un cd live per l’etichetta Azzurra. Dal 2010 al insegna canto jazz in diversi conservatori e dal 2017 insegna presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. Tra le più recenti collaborazioni si segnalano: Salvatore Bonafede, Johnny O’Neal, John Colianni.