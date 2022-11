La musica rock e il venerdì, concerto degli Jack & the Starlighters sul palco del Dorian

Il rock e il venerdì. Due variabili che, se combinate tra loro, sono da sempre sinonimo di ritmo, trasgressione e allegria. Un matrimonio che si ripeterà durante il concerto di Jack & the Starlighters l’undici novembre al Dorian, il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20,15 I clienti del locale potranno gustare la ricca apericena con drink al costo di 25 euro. Alle 22,30 saliranno sul palco i Jack & the Starlighters, con Gioacchino Cottone alla voce. Gli altri componenti della band sono: Danilo Mercadante alla chitarra, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria. In scaletta Elvis Presley, Chuck Berry, Led Zeppelin, Jerry Lee Lewis, Queen e Beatles. Il gruppo canterà anche alcune canzoni inedite. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio alla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.