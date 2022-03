Jack & the Starlighters a Sanlorenzo Mercato con le più belle ballate revival e rock

Torna a grande richiesta sul palco del mercato la band Jack & the Starlighters con le più belle ballate degli anni ’50, ’60 e ‘70 ma anche i grandi classici rock.

Venerdì 11 marzo, dalle ore 21.30 Jack & the Starlighters live show. Adrenalina pura, rock italiano e internazionale, frontman vulcanico: è un cocktail tutto da vivere quello del venerdì sera a Sanlorenzo Mercato con Jack and the Starlighters.

Gioacchino Cottone, in arte Jack, con i suoi Starlighters porta sul palco tutta la sua carica di energia sulle note di alcuni dei più amati successi del rock italiano e internazionale degli anni '50, '60 e '70, dai Rokes all’Equipe 84 a Otis Redding, Chuck Berry, Paul Anka, i Led Zeppelin e la PFM, passando per alcuni dei brani rock d’amore italiani e stranieri più amati di tutti i tempi. Prenotazione ai tavoli obbligatoria (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13; dalle 15 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10 alle 13) con prima consumazione da bere obbligatoria di 8 euro o sul sito www.sanlorenzomercato.it/shop.