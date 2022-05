Al Teatro Santa Cecilia gli inediti del pianista palermitano Giorgio Di Maio

Sarà il Real Teatro Santa Cecilia di Palermo il palco da cui prenderà vita “Lasidoremi”, il primo album di inediti - in uscita il prossimo 27 maggio - di Giorgio Di Maio, pianista classico e moderno, tastierista, compositore e arrangiatore siciliano.

Due giorni dopo, domenica 29 maggio, infatti, alle ore 18 l’artista coinvolgerà tutti i presenti in quello che non sarà un semplice concerto, bensì una vera e propria performance. Assoluta protagonista della scena sarà la musica del pianoforte, tra classici, piano pop, loop e sintetizzatori. Special guest della serata saranno gli attori Aurora Padalino e Stefano Piazza.

Per presentare i tredici inediti tratti dal libro musicale e dall’album “Lasidoremi”, Giorgio Di Maio si avvarrà della collaborazione di sette pianisti, scelti tra i musicisti emergenti del panorama siciliano: Irene Russo, docente di pianoforte presso il teatro Gianì di Partinico; Emanuela Cassarà e Angela Genovese, vincitrici del concorso "Valle dello Jato" della città di Partinico; Vincenzo Mulé, polistrumentista siciliano, già avviato al mondo concertistico; oltre a Chiara Badagliacco, Miriam Di Maria e Marta Maria Aleccia che, nonostante la giovane età, si sono già distinte nella classe del Maestro Di Maio per le eccellenti doti musicali.

Intanto, lo scorso 13 maggio è uscito per Apogeo Digital Hall su tutte le piattaforme digitali “Dipinto”, il secondo estratto dall’album che ha segnato, di fatto, l’esordio di Di Maio: mare, onde, quiete. L’artista si immagina dentro ad una tela, immerso in un vortice di colori impressi con vigore. Travolto da una moltitudine di emozioni, il pianista non può fare altro che lasciarsi trasportare, trasportando con sé anche il suo pubblico.

Il concerto al Real Teatro Santa Cecilia sarà il preludio per il tour che vedrà impegnato Giorgio Di Maio in estate tra Roma e Napoli, oltre a qualche altra tappa siciliana. Per tutte le informazioni sulla data del 29 maggio, potete visitare il sito web del Brass Group.