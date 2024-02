Il Velodromo si scalda per i concerti dell'estate: Il Volo a Palermo

Il Volo porta a Palermo "Tutti per uno, capolavoro", il tour che li vedrà girare l’Italia nell’estate 2024, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. Tra i 15 appuntamenti estivi, il trio sarà ospite il 13 luglio al Velodromo Paolo Borsellino all’interno della kermesse Dream Pop Fest, organizzata da Puntoeacapo (direzione artistica Nuccio La Ferlita) in collaborazione con il Comune di Palermo.

In attesa di vederli sul palco dell’Ariston come artisti in gara per la 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano Capolavoro (Epic Records/Sony Music Italy), Il Volo annuncia i 15 imperdibili appuntamenti estivi - prodotti da Friends & Partners - nelle più suggestive venue d’Italia.

Il trio più famoso al mondo - formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble - ha deciso di festeggiare con il pubblico italiano i 15 anni di carriera e di lunga amicizia, portando sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti - in uscita nei prossimi mesi -, i più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti.

Quindici i nuovi appuntamenti tra luglio e settembre, con partenza il 3 luglio da Marostica (VI) @ Marostica Summer Festival, per poi toccare il 6 luglio Bard (AO) @ Forte di Forte, l’11 Luglio Catania @ Villa Bellini, il 13 luglio Palermo @ Velodromo P. Borsellino, il 17 luglio Pompei (Na) @ Anfiteatro degli Scavi, il 20 luglio Lanciano (CH) @ Parco Villa Delle Rose, il 22 luglio Pratolino Vaglia (FI) @ Musart Festival / Parco Mediceo Di Pratolino, il 26 luglio Cernobbio (CO) @ Villa Erba, il 5 agosto Torre Del Lago (PI) @ Gran Teatro All'aperto Puccini, il 24 agosto Monopoli (BA) @ Cala Batteria, il 26 agosto Diamante (CS) @ Teatro Dei Ruderi, il 27 agosto Roccella Jonica (RC) @ Teatro Al Castello, il 5 e 6 settembre Macerata @ Sferisterio, il 9 settembre Caserta @ Reggia Di Caserta / Piazza Carlo Di Borbone.

Le nuove date arricchiscono il calendario live del 2024 de Il Volo e arrivano dopo l’annuncio di un importante World Tour e di Tutti Per Uno (un progetto di Michele Torpedine), le tre serate speciali che si terranno all’ Arena di Verona il 9, 11 (sold out) e 12 maggio.