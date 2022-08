"Historia de un amor", concerto in versi e musica al Teatro parco urbano di Finale di Pollina

Il Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina ospiterà il 4 agosto con inizio alle ore 21, la rappresentazione “Historia de un amor” ideata e diretta da Lucia Chirico.

“Historia de un amor è un concerto in versi e musica che vede in scena oltre all’autrice Lucia Chirico l’attore Raffaello Converso che esegue al pianoforte e alla chitarra, canzoni d’amore di altri tempi che hanno fatto la storia della canzone napoletana.

“In una storia senza tempo - afferma Chirico - in un concerto di versi e musica “vive” il mondo poetico dei più celebri autori della letteratura italiana e straniera”.

L’ingresso a teatro è libero. L’appuntamento, curato dall’associazione culturale Ermes, rientra nel cartellone delle manifestazioni “Estate Pollinese” organizzate dal comune di Pollina.