Una serata jazz con atmosfere cubane: Guna e Trinidad quartet al Miles Davis

Una serata per chi ama il jazz immerso nelle atmosfere di Cuba. Il Guna e Trinidad quartet suona il 18 giugno alle 20,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Formazione artistica nata nel 1995 dall'unione di musicisti provenienti, ciascuno, da diverse esperienze musicali; chi dal jazz e dalla fusion, chi dal flamenco o dalle musiche latine. La fusione di queste differenti influenze musicali ha generato un sound variegato che affonda le radici nel più classico stile "Son Cubano", nel latin jazz e nelle sonorità gitano-ispaniche.

I Trinidad vi propongono un'elegante rivisitazione dei classici della musica tradizionale cubana e latinoamericana con piacevoli divagazioni in quella più attuale nel panorama salsero, del pop latino, della rumba flamenca e altro ancora. Le loro formazioni sono "elastiche" a seconda delle circostanze, ma con la presenza fondamentale e imprescindibile dei loro capisaldi o, meglio, “capisalsa”, Angelo Accardi e “Guna” Sergio Cammalleri. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena.



