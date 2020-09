Musiche di una nuova alba, i 2 of Us in concerto alla chiesa Santa Maria dello Spasimo

Appuntamento con il jazz per sabato 26 settembre ore 21.30 alla Chiesa Santa Maria dello Spasimo. Nella storia del jazz, le performance registrate dal vivo sono state sempre pagine importanti nella discografia registrando in modo fedele il sound prodotto durante l’esibizione.

Un evento speciale quello proposto dalle anime del gruppo “2 Of Us”, Fabio Lannino (ideazione e produzione esecutiva, basso e contrabbasso elettrico, chitarra) e Vito Giordano (tromba e flicorno) che hanno registrato il loro disco “Live @ Brass” sul palco dello storico jazz club Blue Brass e su quello del Real Teatro Santa Cecilia. Il prodotto della registrazione, è stato scelto da Edmondo Filippini, presidente della Da Vinci Pubblishing il cui catalogo delle partiture si trova nelle più grandi biblioteche e archivi musicali del mondo con strategie innovative di cooperazione discografica, che ha deciso di pubblicarne a proprio nome il disco live.

Un grande successo per il gruppo siciliano che si vede comparire negli scaffali di importanti distributori in tutto il mondo. Piovono già richieste e positive recensioni in diversi paesi come in Danimarca, Olanda, Belgio e prossimamente il disco verrà distrubito anche sul mercato discografico Russo ed in quello dei paesi dell’est. Il progetto musicale dall’intero gruppo siciliano 2 of Us sarà presentato come chiusura della rassegna concertistica Spasimo 2020 - Musiche di una nuova alba, sabato 26 settembre alle ore 21.30 presso la Chiesa Santa Maria dello Spasimo.

La Da Vinci d’altronde si è dedicata a presentare prodotti musicali di alta qualità ad un grande valore, la produzione abbraccia tutti i periodi dal XII secolo al XXI, includendo in alcuni casi anche la world music come parte della storia umana della musica e privilegiando spesso un repertorio pubblicato, sia in formato cartaceo che su piattaforme digitali. Soddisfazione per i due artisti Fabio Lannino e Vito Giordano che sono stati accompagnati da Diego Spitaleri al piano e dal giovane musicista Ciccio Drummer Foresta alle percussioni e batteria. 2 of Us , ovvero la ricerca dell’essenziale in musica, punto di contatto autentico tra Vito Giordano e Fabio Lannino.

Un progetto artistico, filtrato da esperienze e percorsi diversi ma sempre all’insegna dell’essenzialità, della ricerca della bellezza delle pause, dell’intesa stilistica. Compositori, musicisti che vogliono star bene sul palco allo stesso modo in cui stanno a tavola insieme: apprezzando il gusto della semplicità e dei sapori autentici .Tra composizioni originali, un tocco di standard jazz e una spruzzata di improvvisazione, Vito Giordano e Fabio Lannino hanno dato corpo ad un album fatto di suoni complici e non contrastanti, condivisi con Diego Spitaleri ed il giovane Ciccio Drummer Foresta ed in un brano vi è anche la partecipazione della cantante Carmen Avellone.

Un gesto di affetto e di stima per tutti coloro che hanno nel cuore il jazz. “L’idea - dichiarano i musicisti - è stata quella di registrare in multi traccia l’intero set Live, e mantenerlo così come suonato anche in fase di missaggio, nessuna sovrapposizione di altre tracce in post produzione”. Atmosfere rarefatte e sussurrate, linee melodiche ben evidenziate e cura delle dinamiche, suoni gentili e mai invadenti per “2of Us”.

La linfa vitale dei 2 of Us è suonare, suonare per star bene e soprattutto far stare bene chi ascolta la loro musica. Vivere di musica è il loro leit-motiv ed il loro sound jazz regala tante emozioni attraverso improvvisazioni e musiche originali complici di sensazioni in armonia continua.Ricordiamo che la rassegna concertistica Spasimo 2020 è una iniziativa che che aggrega gli enti principali di produzione quali la Fondazione the Brass Group, la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo e l'Associazione Amici della Musica. Durante i concerti, si ricorda l’utilizzo obbligatorio della mascherina per l’accesso in sala, e che è consigliabile l’acquisto online. Info biglietti e prenotazioni: www.bluetickets.it; brasspalermo@gmail.com.