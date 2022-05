Il sassofonista Greg Osby e il batterista Florian Arbenz: concerto al Tatum Art

Il Circuito Jazzistico Siciliano continua la sua stagione con un concerto in cui le linee compositive della melodia si intersecano mirabilmente con le ritmiche delle percussioni. Protagonisti di una performance ispirata al loro ultimo lavoro, Reflections of the Eternal Line, sono infatti il sassofonista Greg Osby e il batterista e percussionista svizzero Florian Arbenz che si esibiranno il 4 maggio, in due set consecutivi, al Tatum Art di Palermo, alle ore 20.30 e 22.15.

La relazione artistica tra i due musicisti si è consolidata nell'arco di 23 anni e rappresenta uno straordinario connubio artistico, frutto di una continua esplorazione musicale che mette in costante dialogo tecnica, creatività e improvvisazione. Osby, sassofonista, compositore, produttore, educatore e curatore, è stato una presenza formidabile sulla scena musicale internazionale come leader dei suoi gruppi e come artista ospite con altri acclamati gruppi negli ultimi 39 anni.

Molto apprezzato per il suo approccio perspicace e innovativo alla composizione e all'esecuzione, è una voce ispirata tra le fila dei musicisti improvvisatori. Arbenz, forse più conosciuto per il suo lavoro con il trio Vein o con i grandi americani Dave Liebman e Greg Osby, è attualmente in missione per pubblicare 12 album con 12 diverse costellazioni di musicisti.

Greg Osby

Nato a St. Louis, Missouri, Osby ha studiato alla Howard University, poi al Berklee College of Music. Si è trasferito a New York City nel 1982, dove ha suonato con Jaki Byard, Jim Hall, Muhal Richard Abrams, Andrew Hill, Jack DeJohnette, Dizzy Gillespie e Herbie Hancock. Nel 1985, è entrato a far parte del gruppo Special Edition di DeJohnette. Con Geri Allen, Steve Coleman, Gary Thomas e Cassandra Wilson, è stato un membro fondatore dell'M-Base Collective.

Osby iniziò a registrare album a proprio nome per la JMT Records a metà degli anni '80, poi firmò con la Blue Note nel 1989. Nel 2007 ha fondato la sua etichetta, Inner Circle Music. Ha dato visibilità al giovane pianista Jason Moran, che è apparso nella maggior parte degli album di Osby degli anni '90, tra cui Further Ado, Zero, Banned in New York e Symbols of Light, un doppio quartetto con l'aggiunta di un quartetto d'archi alla band.

Ha anche suonato con Phil Lesh and Friends ed è stato in tour con i Dead, una reincarnazione dei Grateful Dead. Ha ricevuto il premio Playboy Magazine Jazz Artist of the Year per il 2004 e il 2009. Nate Chinen, scrivendo per il New York Times, ha definito Osby "un mentore e un battistrada, uno dei ponti più robusti tra le generazioni del jazz" e ha affermato di avere "un tono acuto e concentrato sul sassofono contralto e il fraseggio di un colibrì, un equilibrio di fluttuare e fluttuare."

Florian Arbens

Florian Arbenz, che proviene da una famiglia di musicisti, suona jazz con il fratello gemello, il pianista Michael Arbenz, sin da quando erano adolescenti. Nel campo della musica classica, è apparso come percussionista in numerosi concerti e festival (ad es. al Basel Music Forum, allo Schleswig-Holstein Music Festival o al Lucerne Festival), tra gli altri con Heinz Holliger, Kent Nagano e Paul Sacher. Ci sono stati anche concerti da solista in Europa e Sud America. Negli ultimi anni ha suonato in varie formazioni jazz, tenendo concerti in tutta Europa e registrando diversi album. Ha lavorato con Greg Osby, Kirk Lightsey, Glenn Ferris, Bennie Maupin, Claudio Pontiggia e Matthieu Michel.

Tra il 1995 e l'inizio degli anni 2000 ha lavorato con suo fratello nel New Jazz Trio, che ha pubblicato due album. Dal 2007 è regolarmente in tournée con il trio Vein (con il bassista Thomas Lähns e Michael Arbenz al piano) e ha pubblicato 13 CD fino al 2019 con questa band, alcuni dei quali hanno musicisti ospiti. Nel 2001 ha presentato l'album Level 4 a proprio nome. È anche un membro del trio di Tibor Elekes. Nel 2020 è stato pubblicato l'album in duo Reflections of the Eternal Line con il sassofonista Greg Osby. Nel 2021 ha presentato l'album Conversation #1: Condensed in a trio con il trombettista Hermon Mehari e il chitarrista Nelson Veras. Nel 2000, Arbenz ha ricevuto il Premio Europeo per i Giovani Artisti per il suo impegno nel jazz e nella musica classica.