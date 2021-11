Dai Greasy George & The Skinnies ai Radioflores: concerti "retrò" a Sanlorenzo Mercato

Le sonorità rock per un weekend fanno tappa a Sanlorenzo Mercato. Due i live in calendario: Greasy George & The Skinnies venerdì 12 novembre e i Radioflores domenica 14.

Venerdì 12 novembre, dalle ore 21.30 - Greasy George & The Skinnies (ingresso gratuito con prima consumazione da bere obbligatoria) Rockabilly melodico e trascinante, incursioni in generi diversi, ma affini, come il rock anni ‘60 dei Monkee e il punk anni ’70 dei Ramones: Greasy George & The Skinnies sono essenziali nella formazione, ma di grande impatto sul pubblico.

La band è formata da Giorgio “Greasy George” La Rosa (voce), Alessandro “Slim Alek” Messina (chitarra e voce), Alessandro “Maddy Barber” Montaperto (basso e voce), Riccardo “Little Richard” Magnesia (piano e organo), Manfredi “Smokey Chris” Crisà (batteria).

La band nasce nel 2009 dall’iniziativa del cantante Giorgio “Greasy George” La Rosa, del batterista Alessandro “Maddy Barber” Montaperto e del tastierista Riccardo “Little Richard” Magnesia, tutti accomunati dalla passione per “The King” Elvis Presley e le vibrazioni vintage anni ’50. Complice il trasferimento di Greasy Geroge nella Capitale, il trio attraversa una fase di stallo ma nell’estate 2021, viene ingaggiato alla chitarra Alessandro “Slim Alek” Messina e Maddy Barber passa dalla batteria al basso.

La nuova formazione viene completata dall’innesto di Manfredi “Smokey Chris” Crisà, batterista di esperienza. Spinto dall’entusiasmo dei nuovi compagni, il quartetto inanella una serie di esibizioni live interpretando appieno l’anima profondamente country e rock ‘n’ roll di Elvis e proponendo i grandi successi dei più noti interpreti del genere come Johnny Cash, Gene Vincent, Buddy Holly, Hank Williams, Chuck Berry e tanti altri.

Domenica 14 novembre, dalle ore 21.30 - Radioflores - (ingresso gratuito con prima consumazione da bere obbligatoria) - A partire dalle 21.30 si apre al Mercato una notte coinvolgente ed elettrizzante con i Radioflores. La band siciliana capitanata da Nancy Ferraro riesce a coniugare energia e talento ricreando con originalità le atmosfere dei ruggenti anni ’40 e ’50. Al suo fianco Giulio Barocchieri alla chitarra, Daniele Guttilla al basso, Fabrizio Francoforte alla batteria.

In scaletta alcuni dei brani più significativi dell’epoca: da Renato Carosone al Quartetto Cetra e il Trio Lescano, da Doris Day a Ella Fitzgerald a Louis Armstrong e Billie Holiday, fino ai contemporanei Simona Molinari, Nina Zilli e Scott Bradlee, con canzoni celebri come “Dream a little dream of me”, “Blue Moon”, “Un bacio a mezzanotte”, “La felicità”.