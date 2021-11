Una serata a tutto rock, i Gravità zero in concerto al Dorian al Tasmira

Una serata a tutto rock di qualità, con la band che più di tutte sa esaltare il genere più popolare e bello della musica in tutto il mondo. I Gravità zero suonano il 13 novembre al Dorian a Tasmira, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno godere della ricca apericena con spazio fino a 150 posti causa limitazioni covid. Alle 22 saliranno sul palco i Gravità zero. Il cantante Sal Cavallaro, Matteo Bongiorno al basso, Andrea Gioè alla chitarra e Salvatore Lo Cascio alla batteria faranno attraversare un percorso musicale dance che parte dai Doors e arriva ai Bruno Mars, passando per i Depeche mode gli Stereophonics e gli U2. Seguirà dj set.

L’ingresso per ‘apericena e il concerto costa 25 euro. Per chi volesse seguire solo il concerto c’è l’ingresso con consumazione obbligatoria al costo di 10 euro, a condizione che in sala siano presenti meno di 150 persone.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...