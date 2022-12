Gospel in piazza, al Politeama il concerto di Natale con le voci nere del coro di Ronald Hubbard

Un vero evento quello che il giorno di Natale si svolgerà alle ore 18 a Piazza Politeama nello spazio antistante il teatro. Un concerto gospel eseguito per la città di Palermo per i palermitani e per tutti i turisti presenti in città da Ronald Hubbard con il suo Gospel show proveniente da Cleveland nello stato dell'Ohio.

Accanto a Ronald Hubbard sul palco altri sei artisti fra cantanti e band: voci potenti e vellutate in pieno stile black. Due ore di musica gospel top level in cui si inseriscono elementi di comicità e umorismo che trascineranno letteralmente lo spettatore in un vortice di sano divertimento. Il concerto rientra nella programmazione natalizia del Comune di Palermo con il supporto della Regione Siciliana Assessorato al Turismo.