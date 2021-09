Concerto dei Gordon tribute band al Kalos ristorante pizzeria di via Sciuti

Venerdi' 24 settembre ore 22:00 i Gordon si esibiranno presso il kalos ristorante pizzeria in via Giuseppe Sciuti 106 a Palermo una bella location accogliente, dove la band presentera' i successi della band emiliana, e potrete degustare delle sfiziose pizze, piatti di pasta etc. Saranno rispettate le normative anti Covid.

