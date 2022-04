Good Company in un tributo ai Queen: concerto live al Chiquito

Venerdi 15 torniamo a farvi battere le mani e cantare al Chiquito. I good company sono una band storica che omaggiano il mito di Freddie Mercury e dei Queen dal 2009.

I good company suoneranno per voi una carrellata di classici da cantare e da ballare come: Don’t stop me now, we are the Champions, Bohemian Rhapsody, we will rock you, another one bites the dust, etc.