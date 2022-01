Dai Good Company alla Bubas Band: musica lunga un weekend a Sanlorenzo Mercato

Tornano gli appuntamenti con le live band al Mercato: venerdì 28 gennaio a salire sul palco saranno i Good Company per una serata omaggio ai Queen e al loro indimenticato frontman Freddie Mercury. Domenica 30 gennaio sarà la volta della Bubas Band per una serata tra blues e rock & roll.

Gli eventi

Venerdì 28 gennaio, dalle 21.30 i Queen al Mercato con i Good Company. Si apre alle 21.30 il venerdì musicale del Mercato con una serata sulle note dei Queen con i Good Company, tribute band palermitana della celebre band britannica. Due ore di musica con alcuni dei brani più amati della storia del rock: dai grandi classici come “Somebody to love”, “We will rock you”, “Bohemian Rhapsody”, a chicche, suonate di rado live, come “Headlong”, “The Invisible man”, “Innuendo”, “Flash”, “The Miracle”, “Need your loving tonight”, per citarne alcuni.

La band è composta da Simone Rosselli (voce), Carmelo Mandalà (chitarra), Dario Benigno (tastiere), Massimo Provenzano (basso), Samuele Mollisi (batteria). Dal 2009 organizzatori del “Freddie Mercury Memorial Day”, i Good Company celebrano i Queen già nel nome della band che rende omaggio ad uno dei brani di punta dell’album “A night at the Opera”, il disco più ambizioso dell’intera discografia del gruppo inglese. Nascono nel 2007 da un’idea di Gianni Varrica e Sergio Algozzino. Al piano il primo, alla voce il secondo, i due coinvolgono ben presto nella band il bassista Massimo Provenzano. Dopo diversi assestamenti, nel 2013 il gruppo si attesta su una formazione definitiva con Carmelo Mandalà alla chitarra, Samuele Mollisi alla batteria, Simone Rosselli alla voce.

Domenica 30 gennaio, dalle 21.30 la Bubas Band torna al Mercato. La band palermitana è considerata tra le più longeve del panorama musicale del capoluogo siciliano: parliamo della Bubas Band. A partire dalle 21.30, la band composta da Vito De Canzio, Leonardo Triassi, Davide Molino, Mario Tarsilla, Fabio Finocchio propone un repertorio di matrice fortemente americana.

I brani spaziano dal soul al rhythm 'n' blues passando anche dal blues e dal rock & roll, talvolta rivisitati in chiave moderna, ma senza mai travisare la loro natura originaria. La Bubas Band nasce artisticamente nell'agosto del 1991 a Palermo, dall'unione di cinque musicisti. Negli anni la band si guadagna una reputazione di riguardo che le permette di esibirsi sui palchi di buona parte della Sicilia partecipando anche a trasmissioni televisive e ad importanti manifestazioni.

Ingresso libero solo con Super green pass. Tavoli fronte palco solo su prenotazione (prima consumazione da bere obbligatoria di 7 euro) tramite messaggio whatsapp (dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 13; dalle 15 alle 19.30) o sul sito www.sanlorenzomercato.it/shop.