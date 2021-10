Giuseppe Vasapolli trio in concerto, musica jazz per una domenica sera al Miles Davis

Un trio jazz giovane e di tutto rispetto. Il Giuseppe Vasapolli trio è in concerto il 24 ottobre alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Giuseppe Vasapolli, nato nel 1981, siciliano di origine, si divide oggi tra Palermo e Los Angeles, città in cui opera come compositore per cinema e tv. Ad affiancare Vasapolli saranno Fulbio Buccafusco al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria. Il trio propone un repertorio di standard tratti dal songbook americano e composizioni originali con chiari riferimenti stilistici legati agli storici "Piano Trio" di Bud Powell, Oscar Peterson e del contemporaneo Benny Green.

Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione. Il servizio al tavolo durante il concerto costa 3 euro, oltre la consumazione.

