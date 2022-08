Giuseppe Milici quartet in concerto con "Carte blanche" al Miles Davis jazz club

“Giuseppe Milici Quartet Carte Blanche" in concerto. Nei quasi quarant’anni di carriera Giuseppe Milici, armonicista e compositore palermitano, ha affrontato linguaggi musicali diversi, collaborando a livello internazionale con decine di artisti, da Laura Fygi a Toots Thielemans, da Gino Paoli a Gigi D’Alessio e i Dirotta su Cuba, oppure esprimendosi da solista in alcune tra le maggiori trasmissioni televisive italiane, dal Festival di Sanremo a Fantastico o come autore ed esecutore di colonne sonore cinematografiche.

In questo concerto Milici condividerà il palco con una straordinaria ritmica composta da: Nicola Pannarale Piano, Filippo De Salvo Basso e Sebastiano Alioto Batteria. Insieme condurranno il pubblico presente, in un viaggio attraverso i brani che di più hanno influenzato il gusto di Milici. Brani quali New York New York, I Say I Stò Ccà, The Shadow Of Your Smile, Bluesette e molti altri verranno eseguiti con arrangiamenti originali. «"Carte blanche" perchè in effetti tratterò il repertorio che più amo - spiega Giuseppe Milici - dagli esordi per tutto il mio percorso compiuto finora, tra brani celebri in cui l'armonica riveste un ruolo fondamentale e composizioni originali».