Concerti a Cefalù, il quartetto di Giuseppe Milici suona le musiche di Ennio Morricone

Secondo appuntamento per la stagione concertistica autunnale degli Amici della musica di Cefalù “Salvatore Cicero”, in programma fino al 28 dicembre in due luoghi d'eccezione, il Museo Mandralisca di Cefalù e il Centro internazionale per le scienze astronomiche Gal Hassin di Isnello.

Venerdì 19 novembre alle 18.30, al Gal Hassin di Isnello, nel cuore delle Madonie, Giuseppe Milici quartet Plays Ennio Morricone: Giuseppe Milici all’armonica, Nicola Pannarale al pianoforte, Filippo De Salvo al basso, Saverio Petruzzellis alla batteria, si esibiranno in un concerto organizzato in collaborazione con la Regione Puglia (Programmazione Puglia Sounds Tour Italia 2020/2021). Per l’armonicista palermitano Milici si tratta del suo quarto progetto, che fa parte di un più ampio tributo rivolto agli artisti da lui più amati e che maggiormente lo hanno influenzato. Dopo i Beatles, Bacharach e Michael Jackson, Milici rende omaggio al grande Ennio Morricone presentando alcune delle sue composizioni più rappresentative, dalle sue più note colonne sonore.

La stagione è realizzata con il contributo della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo, con il patrocinio del Comune di Cefalù, e in collaborazione con la Regione Puglia, la Pro Loco di Cefalù, il Cinema Di Francesca, la Fondazione Mandralisca e il Centro Astronomico Gal Hassin di Isnello. L’ingresso a pagamento, con un contributo di 8 euro / 5 euro ad eccezione del concerto del 28/12 che prevede l’ingresso gratuito sino ad esaurimento posti.