Il concerto jazz della domenica a pranzo, Giuseppe Mandalari quartet al Miles Davis

Il jazz la domenica a ora di pranzo. Il Giuseppe Mandalari quartet suona il 28 novembre alle 13,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Sul palco: Giuseppe Mandalari alla voce, Riccardo Randisi al piano, Riccardo Lo Bue al contrabbasso e Giuseppe Madonia alla batteria. Il cantante palermitano presenta un progetto che ripercorre il repertorio dei grandi crooner americani, da Frank Sinatra a Nat King Cole, da Tony Bennett a Dean Martin, sino a Michael Bublè, interpretando tra gli altri, brani di Cole Porter, George Gershwin, Carlos Jobim. Le sonorità jazz, si mescoleranno a quelle dello swing e della bossa, in una atmosfera confidenziale, tipica dei crooner. Ingresso con consumazione. Il contributo per assistere al concerto è 3 euro, oltre la consumazione.