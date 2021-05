Una serata per chi ama le belle voci, Giuliana Diliberto quartet al Miles Davis

Una serata per chi ama le belle voci. Il Guliana Diliberto quartet suona il 27 maggio alle 20,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Sul palco: Giuliana Diliberto, alla voce, Antonio Zarcone al piano, Gabriel Guarneri al basso e Giuseppe Sinforini alla batteria. In scaletta tante canzoni che hanno fatto la storia del jazz. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...