Giuliana Di Liberto jazz quartet, il concerto sul palco del Miles Davis jazz club

Il “Ritornerai” (jazz d’autore Da Tenco a De Andrè) raccontiamo un momento storico in cui il jazz influenza manifestatamente le più belle canzoni d’autore genovesi e di altri padri del nostro cantautorato.

Interpretare questa musica significava innanzitutto libertà, tirarsi fuori da schemi rigidi e lineari, le melodie/armonie nascevano nel momento stesso in cui venivano suonate, le note si susseguivano e si intrecciavano motu proprio.

I musicisti subivano il fascino irresistibile delle note jazz, soprattutto in un momento particolare in cui i cantautori italiani, come Luigi Tenco, Giorgio Gaber, Gino Paoli, Bruno Lauzi, Fabrizio De Andrè, attenti ai grandi temi del dibattito pubblico, ricercavano spasmodicamente un nuovo filone in contrapposizione con la musica di intrattenimento.

Improvvisamente con le canzoni si può raccontare di tutto: il tempo, la nostalgia, la vita, la morte, il disagio esistenziale, anche utilizzando termini impensabili prima d’ora: “mi sono innamorato di te, perché non avevo niente da fare …”.

Qualcuno lo ha definito un “realismo poetico” che si radica su un terreno musicale dove si innesta la tradizione italiana con il jazz. Nel corso della serata ascolteremo una rilettura jazzistica di: “Mi sono innamorata di te”, “Lontano lontano”, “Ritornerai”, “Io che amo solo te” e tanti altri grandi cantautori italiani che hanno scritto le più belle pagine della musica italiana nel mondo.