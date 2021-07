Villa Filippina, la musica live nelle sere d'estate: sul palco il concerto di Giulia Mei

La cantautrice palermitana Giulia Mei torna sul palco insieme alla sua band, composta da Vittorio Di Matteo alla chitarra, Massimo Provenzano al basso e Ferdinando piccoli alla batteria e percussioni: l’appuntamento è il 9 luglio a Villa Filippina (ore 19.30 - piazza San Francesco di Paola, 18 - Palermo), in occasione della rassegna di musica e teatro Indie Festival. Biglietti da 15 euro - i posti sono limitati e la prenotazione è necessaria. Con lo stesso biglietto si potrà assistere a 2 spettacoli.

La cantautrice siciliana porterà sul palco nuovi brani e le canzoni tratte dal suo primo album “Diventeremo adulti”, finalista alle Targhe Tenco 2019, ma anche alcune reinterpretazioni tratte dal grande repertorio cantautorale italiano. Eseguirà anche il singolo “Mamma!” (30 mila streams su Spotify - etichetta discografica Snowball Music Group) da poco uscito insieme al videoclip.

Cantautrice e pianista raffinata ma graffiante, Giulia ha iniziato da giovanissima a scrivere e ad esibirsi, facendosi notare e ottenendo riconoscimento in vari premi nazionali, come Musicultura, il premio Cesa, il Premio De André e molti altri, proponendo una musica che mescola la grande scuola d'autore italiana, specialmente genovese, con elementi folk, pop e indie rock. Da poco si è inoltre aggiudicata la vittoria dell'ottava edizione del concorso musicale "Genova per Voi", premiata con la Targa Siae per la migliore autrice e il contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...