Giulia Lorvetich quartet in concerto sul palcoscenico del Miles Davis jazz club

Dalle songs al bebop, dal vocalese alle composizioni di stampo modale, il quartetto ripercorre la storia del jazz ponendo l?accento sull?interplay, sulle soluzioni originali estemporanee e sulla valorizzazione di una vocalità libera ed espressiva, in un intenso dialogo musicale sempre intriso di ironia e swing. Giulia Lorvich voce, Valerio Rizzo pianoforte, Diego Tarantino contrabbasso, Giuseppe Urso batteria.

Giulia Lorvich nasce Bologna nel 1985, si interessa alla musica fin da bambina studiando pianoforte classico per 3 anni e, appena adolescente, canto lirico. Comincia poi ad interessarsi alla musica afroamericana, ed in seguito al jazz in particolare. Nel frattempo studia teatro e dizione, lavorando poi per 2 anni con il Living Theatre, laboratorio di improvvisazione teatrale condotto da Gary Brackett.

Nel 2014 ha conseguito, con la votazione di 110 e lode, la Laurea Triennale in Canto Jazz presso il Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara, presentando una tesi riguardante l’approccio ritmico e stilistico di Anita O’Day, e nel 2016 ha conseguito la Laurea biennale di specializzazione in Canto Jazz e Didattica del Canto presso lo stesso istituto, con la votazione di 110 e lode, presentando una tesi sperimentale sulla composizione di testi applicati a temi bebop pensati come strumentali.

Nel 2010 ha conseguito la Laurea Triennale in Scienze Semiotiche presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, con una tesi sui linguaggi musicali. Ha studiato canto jazz con Tiziana Ghiglioni, Marta Raviglia e Giuppi Paone, ed ha inoltre frequentato numerosi workshop di canto ed improvvisazione jazzistica tenuti da affermati musicisti e didatti, tra cui il Maestro Barry Harris, di cui è allieva dal 2010, Sheila Jordan, Kevin Mahogany, Michele Hendricks, Rachel Gould, Cinzia Spata, Gorge Garzone, Bob Stoloff, Denise King ed altri.