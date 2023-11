"Giufà, storie che viaggiano nel tempo": al via la stagione di concerti al Teatro Massimo

Con un viaggio musicale tra le sponde del Mediterraneo, dalla Turchia alla Sicilia, alla Spagna sefardita, ideato dal direttore musicale del Teatro Massimo Omer Meir Wellber con il tenore Mert Süngü, si apre mercoledì 15 novembre alle 20:30 la stagione dei concerti del Teatro Massimo di Palermo.

Il concerto segue le tracce di Giufà, partendo dal personaggio storico, filosofo e saggio, vissuto in Turchia nel XIII secolo, le cui storie tramandate di paese in paese grazie agli scambi e ai contatti tra i popoli del Mediterraneo, sono giunte in Sicilia trasfigurate nel personaggio di Giufà, lo sciocco delle favole di cui si trova ampia testimonianza nella raccolta di Giuseppe Pitré.

Il concerto vede Omer Meir Wellber al pianoforte, clavicembalo e fisarmonica, il tenore turco Mert Süngü (che sarà anche tra gli interpreti principali dell’opera di inaugurazione della stagione lirica, I Capuleti e i Montecchi ) anche in veste di solista alla chitarra, l’affermato chitarrista turco Cenk Erdo?an alla chitarra fretless & e-bow, e i professori dell’Orchestra del Teatro Massimo Daniele Pisanelli al contrabbasso e Silvia De Checchi alle percussioni.

Il programma propone m usiche di Georg Friedrich Händel, Giuseppe Donizetti, Gioachino Rossini e della tradizione turca, sefardita, siciliana. Si parte infatti dal Settecento, epoca in cui l’Occidente “riscopre” l’Oriente e i suoi valori, con un’opera “orientale” come il Tamerlano di Händel, che vede tra i personaggi principali il sultano turco Bajazet (tenore), sfortunato antagonista del grande conquistatore.