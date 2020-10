Chiesa di San Giovanni Decollato, il concerto di Giovanni Mattaliano e Alessandro Valenza

Venerdì 9 ottobre alle ore 21 presso la Chiesa di San Giovanni Decollato a Palermo verrà inaugurata la nuova stagione promossa dall'associazione culturale Ars Nova "Tempo di musica - Sicilian music wave", con il duo composto da Giovanni Mattaliano e Alessandro Valenza.

Un’immersione tra le musiche del mondo con omaggi al tango di Piazzolla, alle raffinatezze di Duke Ellington, Morricone e Sidney Bechet, nel dialogo confinante e consonante di luoghi e di storie musicali che ricordano tante sonorità vissute tra le memorie della sensibilità umana e musicale.

Un programma per un duo speciale ed eclettico espresso dai fiati di Giovanni Mattaliano e dal pianoforte di Alessandro Valenza, insieme in scena tra repertori storici e alcune nuove composizioni dello stesso Mattaliano, tra improvvisazioni e melodie scelte, nell’incontro ideale con un pubblico appassionato di viaggi sonori ideali.

Giovanni Mattaliano

Clarinettista, sassofonista, compositore, improvvisatore, insegnante, direttore d'orchestra ed editore. Giovanni Mattaliano è nato a Palermo nel 1969, ha studiato al Liceo Classico, al Conservatorio di Palermo e all'Accademia Internazionale L. Perosi di Pescara, laureandosi in clarinetto e musica da camera. Ha numerosi CD realizzati con la sua musica e la prima di registrazioni a lui dedicate da Ennio Morricone, Giovanni Sollima, Cesare Picco, ecc.

Ha tenuto circa 2500 concerti in alcuni tra principali teatri italiani con tournée all'estero in tutta Europa, America, Cina, Nord Africa, ecc. Musicista jazz classico con interesse per la recitazione, regia teatrale applicata ai sui lavori e scrittura di versi sonori. Ha duettato con Sting nella prima italiana dello spettacolo Simphonicity nella canzone "Englishman in New York" presentata in anteprima italiana nel luglio 2011 e con molti altri artisti italiani e internazionali (Natalie Cole, Claudio Baglioni, Rossana Casale, Tosca, Beppe Servillo). Realizza 3 CD con proprie musiche Voci del dove (2008), Soteira(2012) e Spirit(2017), distribuiti e prodotti da jazzliveimprovisation.

Nel 2015 pubblica il suo primo libro di poesie dal titolo ReMaRe. Tra il 2018 e il 2019 tiene masterclass innovative al XV festival jazz di Milano, al Clarinet Sicily Festival, al Conservatorio di Palermo, Cesena, Valencia (Spagna), Festival di Sofia(Bulgaria) e Croazia, nell’agosto 2019 partecipa come solista e compositore al 9° Festival Europeo del clarinetto a Camerino dirigendo 8 sue composizioni per ensemble.

Dal 2017 è direttore artistico del Clarinet Sicily Festival giunto alla IV edizione. È stato invitato dall’International Clarinet Association a far parte della giuria per il concorso di composizione 2019 per clarinetto e quartetto d'archi. I suoi brani più eseguiti sono "Zeta world", "Accra", "Soteira", "Viaggiando", "Spirit", "25 aprile" per clarinetto e orchestra di fiati. Dal 2010 ad oggi insegna clarinetto jazz presso il Conservatorio A. Scarlatti di Palermo e tiene masterclass di nuova musica, improvvisazione sul nuovo suono del clarinetto, in ambito jazz, contemporaneo, mediterraneo, balcanico e sperimentale.

Alessandro Valenza

Ha compiuto i suoi studi musicali presso il Conservatorio “V. Bellini” di Palermo ove ha conseguito col massimo dei voti il Diploma di Pianoforte, il Diploma di Musica Corale e Direzione di Coro, il Compimento Medio di Composizione e con lode la Laurea in Didattica della musica. Ha studiato composizione con E. Sollima, G. Gualtieri, M. Betta, C.Capriglione, L.Cori e perfezionato i suoi studi pianistici con E. Sollima e B. Petrushansky presso l'Accademia Musicale "Euterpe".

Svolge un’intensa attività concertistica come pianista e direttore di coro e partecipa a prestigiose rassegne e festival: Ist. Italiano di Cultura di Malta, 381° Festino di Santa Rosalia, Unesco-Parigi (2009,2011,2013) Ente Luglio Musicale Trapanese, Collegium Musicae Alma Matris (Bo), Orchestra di Mus. Contemporanea (Pa), Teatro “F. Cilea” (Rc), The Brass Group (Tp), V Festival Internaz. dei Cori del Mediterraneo di Ercolano (Na), “Erice Winter Festival”, Museo Archeologico (Ag), Abruzzo in musica 2005, Matera capitale europea della cultura 2019, etc.