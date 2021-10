Una serata jazz che schiaccia l’occhio agli Usa, Giovanni Conte trio al Miles Davis

Una serata jazz che schiaccia l’occhio agli Usa. Il Giovanni Conte quartet suona il 17 ottobre alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri. Sul palco: il pianista Giovanni Conte al piano, Diego Tarantino al Contrabbasso e Paolo Vicari alla Batteria.

Giovanni Conte fonda il suo trio 5 anni fa dopo la sua laurea specialista in musica jazz al conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo, proponendo dei brani originali e scavando a fondo nella tradizione del “pianismo nero” del periodo hard-bop, lasciandosi influenzare da numerosi ascolti tra cui : Mccoy Tyner, Mulgrew Miller, Keith Jarrett e altri ancora, restituendo un repertorio fresco ed immediato.

Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione. Il servizio al tavolo durante il concerto costa 3 euro, oltre la consumazione.

