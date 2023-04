I venerdì d'agosto Gigi D'Alessio fa il bis: nuova data e nuovo concerto a Palermo

A grande richiesta Gigi D’Alessio raddoppia al Teatro di Verdura di Palermo e annuncia il secondo concerto di venerdì 18 agosto, che si aggiunge a quello dell’indomani, ospite del Green Pop Palermo Fest.

Gigi riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco D’Alessio sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione). Inoltre, arriva a sorpresa “Si te sapesse dicere” (Ggd Edizioni Srl-Sony Music) il nuovo singolo in uscita il 21 aprile. Una dolcissima dichiarazione in musica che si candida a diventare un nuovo grande classico del suo repertorio. In Sicilia saranno così quattro i concerti, organizzati da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.