Cefalù rock per una notte, al Castello Bordonaro il concerto di Gianna Nannini

Piano e forte, dolcezza e energia, questo e molto altro è la rocker Gianna Nannini, pronta a tornare in tour. La cantante torna questa estate ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante con il tour in tutta Italia “Piano forte e Gianna Nannini - La differenza”, dal titolo del suo ultimo album "La differenza”, anche per sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte. Il tour estivo sarà un’occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati di Gianna Nannini in una nuova espressione artistica.

Si esibirà nella splendida cornice del “Castello Bordonaro” di Cefalù, martedì 24 agosto alle ore 21.30 (in collaborazione con Aria di Eventi, il Comune di Cefalù e Puntoeacapo Concerti).

“Il concerto di Gianna Nannini a Cefalù rappresenta più che un appuntamento canoro di altissimo livello - commenta Rosario La Punzina, Sindaco di Cefalù -. È la dimostrazione di come la città voglia riprendere il posto che le spetta tra le principali mete turistiche internazionali. È la rappresentazione della necessità di riprendere a vivere, a divertirsi, a fare cultura e intrattenimento di qualità, nel rispetto delle regole. Gianna, con la sua voce graffiante, l’ energia di cui è capace, la maestria che la contraddistingue - continua - è la testimonial perfetta per una città che vuole “ ripartire” offrendo il meglio di se stessa nello scenario, suggestivo, del Castello Bordonaro ,che farà da cornice a questa manifestazione”.

“La carica che ha sempre caratterizzato il percorso artistico di Gianna Nannini rappresenta l'esempio perfetto dell'atteggiamento che ciascuno di noi deve avere, oggi, nei confronti del futuro - aggiunge Simone Lazzara, Assessore al Turismo - una scossa di energia positiva necessaria per lasciare che il tempo riprenda a scorrere e che scandisca attimi e momenti delle nostre vite che entreranno a fare parte dei nostri ricordi più belli”.

I biglietti saranno disponibili in prevendita sul sito www.puntoeacapo.uno e nei circuiti abituali. Gianna Nannini in questi anni ha conquistato i palchi di tutta Europa con la sua presenza scenica unica e un approccio sempre molto diretto ed è considerata il volto femminile del rock per eccellenza. Nel 2019 ha vinto il Premio Tenco. Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners.

