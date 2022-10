Alla Fabbrica 102 torna la musica dal vivo: si riparte con il concerto di Gianluca De Rubertis

Un momento atteso da tutti gli amanti della musica dal vivo a Palermo: dopo due anni che, causa pandemia, hanno visto i concerti 'andare in soffitta', tornano finalmente i live alla Fabbrica 102. Una stagione che il Bistrot di via Monteleone ha voluto preparare per rilanciare una delle sue naturali propensioni, quella della musica dal vivo che in passato l'ha vista protagonista della scena cittadina, con scelte sempre originali, all'insegna della musica di alta qualità.

Sono già 13 gli appuntamenti in calendario alla Fabbrica 102, con la promessa di arricchire il programma. Si parte con Gianluca De Rubertis giovedì 13 ottobre, direttamente da 'Il Genio'. A seguire, il 20 ottobre, la musica per tutte le orecchie de 'I Sordi'. Quindi, il 27 ottobre salirà sul palco Dellera, pseudonimo di Roberto Dell'Era, già bassista delgi Afterhours, la band capitanata da Manuel Agnelli. A seguire, il 29 ottobre, il black humor in veste global dance degli Apocalypse Wow.

Ben cinque gli appuntamenti con i live a novembre: il 3 del mese sarà protagonista la musica d'atmosfera del polistrumentista tedesco Peter Piek. Il 10, libertà di espressione al gispy jazz dell' 'Alessio Castigliola Quartet'. Il 17 novembre, ecco il folklore balcanico-klezmer del Rakija Bomba Trio. E sempre la musica balcanica, stavolta con contaminazioni latine, sarà protagonista il 24 novembre con il Naam quartet. Con Delaido, invece, il 26 novembre, si torna al cantautorato indie.

I concerti di dicembre alla Fabbrica 102 si aprono con il jazz del Blue Moon Trio il primo del mese. A seguire, l'8 dicembre, la street band italo-americana Little Pony, nata a Napoli dall'incotro tra musicisti statunitensi e partenopei. Il 15 dicembre sul palco della Fabbrica 102 ecco l'indie pop del duo Fanoya, mentre a chiudere questa prima tranche di appuntamenti il 18 dicembre sarà il folk-pop degli svedesi Crying Day Care Choir. Per tutti i concerti l'ingresso è libero fino a esaurimento posti.

La nuova stagione della Fabbrica 102

Pronti via, dunque: si parte giovedì 13 ottobre con Gianluca De Rubertis, direttamente da 'Il Genio'. L'artista leccese, classe 1976, fonda nel 2001, con la sorella Matilde, Riccardo Schirinzi e Giancarlo Belgiorno, gli Studiodavoli, che trionfano all’Arezzo Wave festival 2002. Nel 2004 pubblicano “Megalopolis” (2004) e “Decibels for dummies” (2006).

Sempre nel 2006 De Rubertis si trasferisce a Milano e inizia a collaborare con Alessandra Contini. Insieme fondano la band 'Il Genio'. Il primo album omonimo esce nel marzo del 2008 e, con il singolo 'Pop Porno' il duo scala le hit nazionali, tanto che la band vince il premio Indie Music Like 2008. Nello stesso mese si esibiscono a "Quelli che il calcio", condotto allora da Simona Ventura.

A inizio 2010 viene registrato il nuovo album “Vivere negli anni ‘X”, rilasciato a giugno dello stesso anno, che vede la pubblicazione di tre singoli: “Cosa dubiti”, “Tahiti Tahiti” e “Amore chiama terra”. Nel frattempo Gianluca lavora al suo disco da solista e decide di stampare il primo album “Autoritratti con oggetti”, che esce a marzo 2012: un disco personale, dal tratto cantautoriale, con le collaborazioni, tra gli altri, di Dellera, Rodrigo D'Erasmo ed Enrico Gabrielli, che riscuote un ottimo successo di pubblico e di critica. Intanto, collabora alla realizzazione degli ultimi due album di Federico Fiumani, "Niente di serio" e "Preso dal vortice".

Nel 2013 ritorna a scrivere nuove canzoni per il terzo album de Il Genio, 'Una voce poco fa', rilasciato in formato digitale, e nel frattempo continua il suo lavoro da solista: nel 2015 pubblica il suo secondo album, "L'universo Elegante", che vede la partecipazione di due 'ospiti di spessore' come Amanda Lear e Mauro Ermanno Giovanardi. È invece del 2020 l'uscita del suo terzo album da solista, “La violenza della luce”, un disco eclettico che mette insieme tracce intimiste con brani leggeri e orecchiabili.