Musica dai Paesi Bassi per il MainOff, Gert-Jan Prins e Angelo Sicurella in concerto al Salinas

Sabato 4 giugno, dalle ore 21 presso il Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas, nell'ambito del MainOff si esibiranno Gert-Jan Prins, nome di punta della scena sperimentale dei Paesi Bassi, e Angelo Sicurella. Il concerto di Gert-Jan Prins è realizzato in collaborazione con il Performing Arts Fund NL (Fonds Podiumkunsten) dei Paesi Bassi.

Gert-Jan Prins, classe 1961 e nome di punta della scena sperimentale dei Paesi Bassi, si muove su territori noise, eclettici, inusuali. Inizia la sua carriera come batterista jazz, in seguito virando verso la musica elettronica, costruendo strutture sonore sempre più radicali e collaborando, tra gli altri, con nomi del calibro di Pita (Editions Mego), Thomas Lehn, Lee Ranaldo (Sonic Youth), Fennesz, Domenico Sciajno, Thomas Ankersmit, Carlos Giffoni. Ha suonato in festival e club internazionali in Europa, Nord America, Sud-Africa, Russia, Australia. Come è stato scritto, la proposta di Gert-Jan Prins è "oltre i generi e al di fuori di prestabiliti canoni stilistici". Le sue, potrebbe dirsi, sono «indagini sonore» a cavallo «tra elettronica tattile e contemporaneità in frequenze» (SentireAscoltare).

Angelo Sicurella (Palermo 1981), cantante e compositore di musica elettronica, sperimentale, ambient e techno, voce degli trio palermitano Omosumo. Combina campionamenti di paesaggi sonori, materiali musicali del repertorio della musica classica, sacra e profana ed elettronica, concepita come dispositivo di recupero della tradizione. Ha collaborato, tra gli altri, con l’Orchestra Fete Foreig (realizzata da Barre Phillips con Crams e Ivan Illich), Roy Paci (nel progetto Corleone, nel trio elettroacustico NE:SO insieme al violinista Davide Rossi e in varie performance site specific), con Masbedo (per l'installazione “Videomobile” realizzata in occasione della Biennale Nomade Europea Manifesta12), Vittorio Cosma (nella scrittura di colonne sonore e nella performance “Open Machine”), Elisa Giardina Papa (in una installazione video per la Biennale di Venezia 2022).

Ha musicato diversi documentari - di cui uno vincitore del Premio Morrione 2015 e uno selezionato per il Festival del Cinema di Roma, “Alice nella città” - un cortometraggio pluripremiato e selezionato alla Biennale Venezia e diversi spettacoli teatrali e di danza, di cui uno vincitore di Strabismi 2017 e selezionato per il Milano Off F.I.L. 2017. Il concerto di Gert-Jan Prins presso il Salinas è realizzato in collaborazione con il Performing Arts Fund NL (Fonds Podiumkunsten) dei Paesi Bassi. Organizzatori: Qmedia, Brusio, Performing Arts Fund NL (Fonds Podiumkunsten), CoopCulture, Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas, Ars Nova, Sinergie Group. Ingresso gratuito.