Gero Riggio presenta "Etere": il concerto live gratuito da Cinematocasa

Giovedì 20 luglio Gero Riggio si esibirà live a Cinematocasa di Palermo (via Maqueda, 124 alle ore 21.30, ingresso gratuito): il cantautore siciliano, accompagnato in un set acustico da Sebastiano Valenza al cajon e Luca Castiglione alla chitarra, presenterà i brani del nuovo album “Etere”, disco da poco uscito in digitale per Carioca Records e distribuito da Altafonte Music. A condividere il palco con lui anche Leo Curiale, produttore artistico del Disco e fondatore dell’etichetta indipendente Carioca Records.

All’interno del nuovo progetto discografico del cantautore siciliano Gero Riggio, terzo disco che arriva a tre anni di distanza da “Un anno in più”, è presente il brano “Luci Rosse Luci Blu” (ascolta brano), brano vincitore del contest Sicurezza Stradale in Musica 2022 indetto da Anas che ha permesso all’artista siciliano di calcare prestigiosi palcoscenici come il Primo Maggio Roma e Radio Italia Live.

Gero racconta così il nuovo disco: “Secondo gli antichi, la parte più alta, pura e luminosa dello spazio, oltre il limite dell'atmosfera terrestre è l’Etere. Ma per il principio del capovolgimento ho voluto pensare che l’Etere è anche la parte più alta, pura e luminosa dell’anima: ed è a questa introspezione che dedico a questo nuovo progetto. Accarezzare l’anima, raggiungere quei punti che vanno oltre la cognizione sensoriale. L’Etere, il punto più intimo dove le canzoni diventano qualcosa di più”.

Ecco la tracklist: “Risveglio”, “Etere”, “Crescere”, “Sempre gli stessi”, “Pochi grammi di lucidità”, “Trame”, “Luci Rosse Luci Blu”, “Hiroshima”. La produzione artistica di “Etere” è di Leo Curiale e l’etichetta è Carioca Records. Hanno collaborato al disco Sebastiano Valenza e Francesco Foti (Batterie e Percussioni), Leo Curiale (Tastiere, Pianoforte, Hammond e Programmazione Orchestrale ed elettronica), Peppe Milia (Chitarre Acustiche ed Elettriche e Basso), il piccolo Davide Carapezza (Voce in una canzone).