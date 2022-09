Serata Genesis sul palco dello Stand Florio con il conerto-tributo degli Oberon

Omaggio degli Oberon alla band del rock progressivo il 17 settembre in via Messina Marine a Palermo. Evento Dorian. Lo stand Florio apre le porte alla musica, nuovamente con una doppia esibizione. Il 17 settembre nello spazio in via Messina Marine 40 il Dorian porta il tributo ai Genesis e la musica per ballare di dj Silvio Randazzo. La serata inizierà alle 20 con la possibilità di scegliere tra l’apericena a 25 euro o la cena.

Dalle 21,40 in poi ingresso con consumazione per chi vorrà accedere al concerto. Gli Oberon faranno rivivere quella che è definita la "Golden Era" dei Genesis, protagonisti indiscussi dell’esperienza progressive negli anni Settanta. Il repertorio abbraccia la discografia genesiana da “Trespass” fino a “Wind & Wuthering”. Seguirà il dj set di Silvio Randazzo. Per prenotare un tavolo farlo tramite la pagina Facebook del Dorian o https://www.facebook.com/dorianart.it.