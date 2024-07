Da Amici e X Factor a Cefalù: Gaia in concerto sul lungomare

Gaia, una delle voci più amate del panorama italiano contemporaneo, in concerto nella splendida cornice del lungomare di Cefalù. Conosciuta dal grande pubblico per il singolo “Chega” in cui canta in portoghese, la cantante si esibirà venerdì 26 luglio, dalle ore 22, all’interno del cartellone degli eventi gratuiti promossi dall’amministrazione comunale.

Lungo il curriculum della cantante: oltre a essere stata vincitrice della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi è arrivata seconda anche alla decima edizione di X Factor. Durante il live canterà i brani del suo album "Genesi" e altri successi.