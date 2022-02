Estate di musica, Franco 126 dal vivo a Bagheria: il concerto al Piccolo Teatro Urbano

Annunciate le prime date del tour Franco126 - Dal vivo - Estate 2022. Dopo il successo della scorsa estate Multisala Premiere, il cantautore romano tornerà live portando in giro per l’Italia nei prossimi mesi estivi le sue canzoni più famose. I biglietti sono acquistabili presso i punti vendita autorizzati dalle ore 10 di mercoledì 23 febbraio.

Franco126, una delle voci indie pop più apprezzate del momento, sarà protagonista di un tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che lo vedrà esibirsi a partire venerdì 5 agosto a Bagheria presso il Piccolo Parco Urbano (domenica 6 agosto a Catania a Villa Bellini).

Franco126, al secolo Federico Bertollini, è un cantautore romano. “Polaroid”, pubblicato nel 2017 è stato il suo esordio in coppia con Carl Brave. Un vero e proprio caso discografico emerso dal web ed entrato stabilmente nelle classifiche di vendita, raggiungendo il Doppio Disco di Platino. A ottobre 2018 Franco126 debutta col singolo “Frigobar”, contenuto nel primo disco solista “Stanza Singola”, uscito a gennaio 2019. L’album, certificato Platino da Fimi, è un successo e diventa da subito un disco “cult” per pubblico e critica.

A confermarne la solidità un susseguirsi di concerti sold-out nei maggiori super club italiani. A 2020 segna il suo ritorno sulle scene dopo aver firmato come autore numerose hit: “Blue Jeans”, che vanta la collaborazione di Calcutta, è il singolo apripista di “Multisala” album uscito il 23 aprile 2021 e debuttato al primo posto nella classifica Fimi/GFK trainato dal terzo singolo estratto “Che senso ha”. Nell’estate 2021 è stato protagonista del “Multisala Premiere”, dodici date in giro per l’Italia per anticipare i primi live nei palazzetti a Milano e Roma. Inoltre, il 21 gennaio 2022 è uscito il suo nuovo EP in 4 tracce “Uscire di Scena” per Bomba Dischi e Island Records