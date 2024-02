Francesco Vecchio al Minas Tirith: il concerto in via Principe di Scordia

Dopo la magica esperienza del "Ci vorrebbe un'occasione Live" Francesco Vecchio "TheOld" Con la sua band continua a valorizzare la propria musica, nel proporla sempre di più durante i live, tra brani Editi & Inediti (nessuna cover) con l'evento "EditInediti Live".

Per tutti gli amanti di chi propone solo la propria musica, per i più curiosi e per chi ama cantarla insieme a noi, ci vediamo Sabato 2 Marzo, Presso al Minas Tirith - Irish pub & Coffee House start ore 21.30 Via Principe Scordia, 152.