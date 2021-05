Concerti all'aperto, piccoli passi verso la normalità: a Bagheria la musica di Francesco De Gregori

biglietti non ancora in vendita

Francesco De Gregori torna live. Quest’estate, infatti, sarà in concerto a piazza stazione a Bagheria (il 18 luglio). Musica all’aperto con "De Gregori & band live - greatest hits" che lo vedrà protagonista anche in Sicilia, per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio.

Saranno tre gli esclusivi appuntamenti nell’Isola: venerdì 16 luglio nel suggestivo Castello di Lombardia di Enna (in collaborazione con il Comune di Enna), l’indomani (sabato 17 luglio) al Teatro antico di Taormina, concludendo domenica 18 luglio in Piazza Stazione a Bagheria, ospite del GoGreen Festival (in collaborazione con Gomad Concerti e il Comune di Bagheria).

La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni). I biglietti saranno in vendita a partire da lunedì 17 maggio 2021 sul sito www.puntoeacapo.uno e nei circuiti abituali. Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

